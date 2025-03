Gruppi di ragazzini si affrontano a Le Vele 

Urla e spintoni nei parcheggi del centro commerciale “Le Vele” e “Millennium” di Quartucciu, dove ieri verso il tramonto due gruppi di giovanissimi si sono affrontati - fortunatamente solo con urla e spintoni - nei parcheggi. Sono stati momenti di tensione, per sciogliere la quale sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Quartu. All’arrivo delle forze dell’ordine i ragazzini sono fuggiti, alcuni all’interno del centro commerciale, dove sono venuti di nuovo a contatto, ma anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti, mettendoli tutti in fuga. Per oltre un’ora, al centro commerciale è stato consentito l’ingresso soltanto agli adulti o a minorenni accompagnati da adulti.

Le prime scaramucce

L’allarme alla centrale operativa del Numero unico per le emergenze uno-uno-due è giunto una decina di minuti prima delle 19. Alla centrale operativa della Compagnia di Quartu, alcuni cittadini che stavano attraversando il parcheggio del grande centro commerciale lungo viale Marconi hanno segnalato che, tra due gruppi di minorenni, c’era una situazione di tensione che pareva aumentare con il trascorrere dei minuti. I due gruppi di minorenni, hanno poi ricostruito i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia quartese, gridavano sempre più forte in segno di sfida e a un certo punto la contesa è proseguita con spintoni sempre più evidenti. A quel punto, diversi clienti che erano nel parcheggio hanno dato l’allarme.

L’arrivo delle pattuglie

Le pattuglie dei carabinieri sono giunte in pochissimi minuti: i ragazzini sono scappati a piedi e in sella agli scooter e nel piazzale non è rimasto più nessuno di loro. Una parte di ciascun gruppo di contendenti era invece entrato nel centro commerciale di Quartucciu, dove cercavano di rientrare in contatto dopo l’interruzione dovuta all’arrivo delle pattuglie. A quel punto, per circa un’ora, i responsabili dei centri commerciali e le forze dell’ordine hanno deciso di filtrare gli ingressi ai soli ragazzi accompagnati da adulti per scongiurare il pericolo di risse all’interno, che infatti non sono avvenute. I ragazzini si sono lentamente dispersi all’esterno ed è tornata la tranquillità, senza che nessuno riportasse lesioni. (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA