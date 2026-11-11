Oggi, alle 8.45, la sede dell'associazione Terza Età di via Lazio presenta assieme a due medici di Medicina dello sport e Medicina generale della Asl, il progetto finalizzato al benessere psicofisico intitolato “Gruppo di cammino". Il programma sarà dedicato a tutti, ma principalmente agli anziani che saranno coinvolti in passeggiate terapeutiche secondo un calendario da definire. (a. s.)