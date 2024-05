«Gruppi criminali attirati da appalti e fondi pubblici» 

Il rischio è molto elevato, per questo l’attenzione della Guardia di Finanza è massima. E grazie al lavoro dei militari, il controllo su come vengono spesi i soldi pubblici è elevato. Lo confermano inchieste e indagini sui fondi del Pnrr, ma anche sugli appalti pubblici e sulla spesa sanitaria. Non solo. Le nuove tecnologie consentono ai gruppi criminali di poter “pulire” i soldi ottenuti con attività illecite con le criptovalute: anche in questo caso però la risposta dei finanzieri non si fa attendere, con indagini articolate e sempre più tecnologiche.

L’orchestra

Sono alcuni dei messaggi trasmessi durante la cerimonia per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, festeggiati a Cagliari nell’auditorium del Conservatorio di Musica davanti a una platea giovanissima: accanto alle autorità civili, militari e religiose, e ai finanzieri, c’erano 400 studenti dell’ultimo biennio di diverse scuole secondarie di secondo grado. Un modo per avvicinare le Fiamme Gialle, e quanto fanno quotidianamente, ai ragazzi. E sul palco c’è stata l’esibizione della giovane orchestra degli allievi del Conservatorio, diretta dal maestro Alberto Pollesel.

I saluti

«Ci sono stati tanti finanzieri, uomini e donne, che nel corso di una storia plurisecolare hanno deciso di abbracciare l'uniforme della Guardia di Finanza, dedicando la loro vita al servizio della collettività», ha evidenziato il comandante regionale, il generale Claudio Bolognese. «Un’attività a tutela delle libertà economiche e dell’equità sociale». Durante la mattinata proiettati anche i video saluti del tenore Andrea Bocelli e del campione di atletica, il velocista delle Fiamme Gialle, Filippo Tortu. C’è stata anche la premiazione della studentessa Michela Colonnese, dell’istituto Azuni di Cagliari, risultata vincitrice del concorso artistico “Guardia di Finanza. 250 anni al servizio del Paese” promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Le testimonianze

Sul palco sono intervenuti diversi finanzieri per raccontare il loro lavoro. «Tra le nostre attività spicca quella sul controllo della fiscalità: fatturazioni inesistenti, evasione, trasferimenti di denaro nei paradisi fiscali e frodi sottraggono risorse alla comunità per i servizi pubblici», ha ricordato il maresciallo Valeria Vitale. Nicla Di Virgilio ha evidenziato l’importanza dei controlli sulla spesa pubblica, per poi sottolineare come avesse sempre sognato di «indossare la divisa». Finanzieri in campo anche per il controllo e la sicurezza, grazie ai Baschi Verdi, come ha spiegato Umberto Parente. Sul palco anche il cane antidroga Grizzly con il finanziere Andrea Mudu: «Si crea un legame fortissimo, un affiatamento indispensabile per svolgere al meglio il lavoro».

