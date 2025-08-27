VaiOnline
Villaurbana
28 agosto 2025 alle 00:26

Gruccione salvato dalla Forestale 

Nei giorni scorsi, grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti della Forestale di Villaurbana hanno recuperato e salvato in un terreno a Villanova Truschedu un esemplare di gruccione, conosciuto in sardo come “Marragau”. Il gruccione, che non era in grado di volare e rischiava di essere predato, è una specie migratoria protetta e la Sardegna rappresenta uno dei siti di nidificazione più importanti d’Europa.
