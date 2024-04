Grotte, il ristorante resta chiuso  

All'esordio della stagione turistica, l'offerta ricettiva di Sadali marca un pessimo risultato: il ristorante "Alle grotte" è rimasto chiuso. Si tratta della struttura ricettiva, immersa nella maestosa foresta di lecci, in prossimità della grotta di origine carsica, "Is Janas". Il ristorante edificato attraverso un finanziamento regionale di 500 milioni di lire, alla fine degli anni Novanta, nel pieno della parabola ascendente della scoperta turistica del territorio, ha una capienza di 200 coperti.

Per oltre trent'anni è stato una delle stazioni principali della ricettività di Sadali, facendo la sua parte nel disegnare la rete di accoglienza e servizi turistici del piccolo centro di questa Barbagia. Anni in cui si registravano picchi intorno alle 13mila presenza, come spiega Marcello Pilia imprenditore del settore turistico e consigliere di minoranza dell'amministrazione di Sadali: «Questa è la prima volta che gli amministratori in maggioranza hanno permesso uno scempio simile, nessuna programmazione, nessuna azione per scongiurare che la struttura restasse chiusa e gli imprenditori disertassero il bando per la gestione decennale. Sintomo del pressapochismo che la maggioranza di Sadali alimenta da anni. Chi dovrebbe lavorare a programmare e sostenere il nostro turismo sembra assistere inerme allla sua fine. Ricordo che quindici anni fa registravamo presenze consistenti con punte fino a 13/15mila persone; negli ultimi due anni l'Ecomuseo si è arenato a circa 3mila biglietti staccati. Stante questo andamento decisamente negativo sarà difficile ricominciare e convertirne la tendenza per riposizionare la destinazione turistica di Sadali».

Edoardo Pilia ha gestito la struttura dal 2012 sino al 31 dicembre scorso: «Lascio a malincuore, è una bellissima struttura ma con anche un altro lavoro non mi sento più di continuare, confermando il mio impegno per altri dieci anni. La crisi ormai cronica del Trenino verde, il principale vettore turistico del nostro territorio, porta all'orizzonte di chi vuole fare impresa diverse nubi. Largo all'energia dei giovani».

La sindaca Barbara Laconi, che è anche presidente della Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo e del Consorzio turistico dei laghi, e socia della Cooperativa che gestisce l'Ecomuseo, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA