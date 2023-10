Grotte da tutelare, appello degli speleologi 

Il sesto raduno regionale speleologico, ha riunito a Villamassargia più di 200 speleologi di tutta l’isola ed è stato incentrato sulla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico sardo. «Un patrimonio - ha affermato il presidente della federazione speleologica sarda Angelo Naseddu - al quale occorre la piena applicazione della sua legge quadro che in 16 anni ha finora prodotto pochissimo soprattutto riguardo alla tutela delle aree carsiche». La sindaca Debora Porrà ha insistito sulla «necessità di finanziare la legge quadro affinché si possano bandire gli avvisi ai Comuni in essa previsti e si tutelino i beni dal vandalismo». Il collega Romeo Ghilleri di Nuxis ha lanciato l’idea di un tavolo tecnico con i sindaci del Sulcis iglesiente, il cammino di Santa Barbara, Il parco Geominerario e Forestas: «Occorre che la Regione ci supporti nello sviluppo turistico del territorio». Tantissimi gli esperti e i funzionari presenti (fotografatissimo Rick Stanton, artefice nel 2018 del salvataggio di 13 giovani in Thailandia) nella due giorni di eventi in cui sono stati salutati i 10 anni di attività dello Speleo Club Villamassargia e i 30 della federazione regionale. Tra le proposte lanciate anche quella di una commissione Anci per i comuni ricchi di aree carsiche e la ricostituzione di un comitato di tutela comprendendovi funzionari della federazione, dei comuni ed esperti. (s. f.)

