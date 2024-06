Grotte al top delle preferenze 

Il turismo straniero fa da traino alla stagione estiva 2024: è il parere di operatori turistici e cittadini di Dorgali e Cala Gonone, rafforzato anche dai primi dati di presenze e prenotazioni. Se il turismo nazionale vive ancora un momento di stasi, anche a causa dell’effetto inflazione su voli e prezzi di alberghi e ristoranti, quello straniero, anche extraeuropeo, fa segnare numeri incoraggianti, sia nei siti turistici comunali che nelle strutture ricettive.

«Salutiamo una primavera positiva per le presenze - dice l’assessora al Turismo Sonia Mele - forse grazie anche a eventi concentrati nei fine settimana fra maggio e giugno, e diamo il benvenuto a un’estate che sembra promettere bene, per pernottamenti e servizi». La grotta del Bue marino è la meta più gettonata, con quasi 16 mila presenze da marzo al 20 giugno. Segue con numeri simili la grotta di Ispinigoli, a conferma del gradimento del turismo speleologico, anche al di fuori di itinerari marini.

Per Federalberghi il numero di presenze primaverili ha fatto segnare un aumento del 15% rispetto all’anno scorso, crescita che si sta ridimensionando per il trimestre estivo, nonostante le buone prenotazioni. «Non si raggiunge la saturazione perché c’è stato un incremento dell’offerta - spiega l’albergatore Massimiliano Troncia - anche a causa di una ricettività extra alberghiera non dichiarata». Dovrà comunque fare i conti con la capacità di carico del territorio, che ha limiti naturali il cui superamento porta al cosiddetto “overtourism”.

Il problema è al centro dell’attenzione dell’amministrazione, impegnata in questi giorni nell’applicazione del numero chiuso a Cala Luna e nel collaudo del nuovo pontile provvisorio, e del cittadino che in pochi mesi vedrà trasformato un tranquillo paesone di provincia in una piccola città. In una lettera aperta un comitato chiede più regole. Sotto accusa il turismo selvaggio, in particolare il camperismo abusivo: «La meraviglia del territorio, nostra principale fonte di sostentamento e dei nostri figli, è completamente incontrollata, con zero regole: l’auspicio è che i concittadini, soprattutto i più giovani, si impegnino e combattano per la sua tutela e per una giusta regolamentazione».

