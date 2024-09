Grotta Verde, si apre il sipario 

La Grotta Verde è quasi pronta ad accogliere i primi visitatori. Un gioiello carsico da sempre chiuso al pubblico e che, dalla prossima stagione, potrà invece staccare i biglietti, proprio come il più famoso antro di Nettuno, che si trova sul versante opposto nel promontorio di Capo Caccia. «Un anno fa la consegna dei lavori durante quella che abbiamo definito “una giornata storica” - commenta il presidente dimissionario del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca – Oggi eccoci qui a testimoniare l'ottimo lavoro dell'impresa incaricata che, insieme all'apparato tecnico-amministrativo del Parco sta portando a compimento una delle più importanti e attese opere che, come noto, darà lustro ad Alghero, con un importante ritorno economico a valenza naturalistica del territorio».

Il sopralluogo

Nei giorni scorsi il sopralluogo, insieme al Cda, Lina Bardino e Adriano Grossi, per un check-up degli ultimi lavori ancora in corso. Un intervento, quello sulla Grotta Verde, avviato grazie a un finanziamento complessivo di 850mila euro, recepito dall'Azienda speciale Parco di Porto Conte, finalizzato alla conservazione e valorizzazione della cavità carsica composta da rocce calcaree risalenti a 200 milioni di anni fa.

Nelle pareti spuntano stalagmiti e stalattiti alte fino a 12 metri e ricoperte di incrostazioni vegetali. Sul fondo affiora un laghetto d’acqua salmastra che riflette la fioca luminosità, restituendo una suggestiva luce verdeggiante. L’acqua ricopre vari ambienti, un tempo asciutti e vissuti dall’uomo preistorico, come testimoniano preziosi graffiti: la grotta fu frequentata dal Neolitico antico (VI millennio a.C.) all’era cristiana come luogo di culto e sito funerario.

Dunque, un sito di enorme importanza storica, naturalistica, culturale e anche turistica che sarà fruibile dalla prossima primavera. «I lavori, rispettando perfettamente le scadenze contrattuali, saranno terminati entro l'anno – assicurano dal Parco - per fermarsi fino a marzo, al fine di tutelare l'avifauna esistente, e poi procedere con l'apertura». Lo stop è per rispettare il letargo della colonia dei pipistrelli che da sempre abita quel gioiello carsico.

Le visite

Così sarà anche per le visite. La ditta Simec ha già realizzato una passerella in acciaio inox lunga 270 metri con circa 356 gradini, mentre per l'illuminazione interna sono state installate luci a led a bassa emissione termica. All’esterno gli interventi hanno riguardato il rifacimento della scalinata d’accesso (composta da 126 gradini per uno sviluppo lineare di 100 metri) con un sistema antiscivolo e dei corrimano e poi, sempre in superficie, la sostituzione della staccionata della pista pedonale parallela alla strada provinciale. «Non possiamo che essere soddisfatti di suggellare il nostro mandato con l'imminente conclusione dei lavori e la consegna di un simile gioiello», concludono dal Cda uscente.

