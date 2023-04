Grotta Verde: ripartono i lavori 

Chiusa da sempre al pubblico la Grotta Verde, cavità che si apre sul versante orientale di Capo Caccia, sarà presto oggetto di un intervento di valorizzazione a fini turistici. Sembra sia la volta buona, a 13 anni dal primo appalto. I rinvenimenti archeologici, poi i pipistrelli in letargo, infine il contenzioso con la ditta appaltatrice: il progetto di fruizione turistica si era arenato prima ancora di cominciare. Ora ci sono 850mila euro provenienti dai Programmi Operativi Regionali e dal 2018 la Grotta Verde è stata affidata all’ente Parco che si è messo subito in moto per bandire la gara. Venerdì scadevano i termini per la presentazione delle offerte.

I lavori cominceranno a luglio per concludersi entro il 2024, seguendo un preciso cronoprogramma. L’impresa aggiudicataria potrà operare all’interno dell’antro esclusivamente nei mesi tra luglio e ottobre, mentre per quanto riguarda gli interventi esterni, questi potranno essere realizzati anche tra ottobre e gennaio. L’idea è di tracciare una pista pedonale adiacente alla strada provinciale e un circuito ad anello di circa 400 metri con due tracciati che attraverso la vasta galleria ornata da grandi colonne e stalagmiti, arriva fino al lago salmastro. «Le scelte progettuali sono state verso soluzioni capaci di individuare percorsi obbligati per i visitatori che, pur consentendo la completa visione degli elementi di pregio, impediscono di raggiungere zone pericolose», fanno sapere dall’ente Parco. Forse non riuscirà mai ad avvicinarsi alle cifre prodotte dall’antro di Nettuno, in quanto a incassi e a numero di visitatori, ma anche la meno famosa Grotta Verde nei piani del Parco di Porto Conte dovrà cominciare molto presto a portare ossigeno alle casse dell’azienda speciale.

