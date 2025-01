Grotta Verde, apertura in primavera 

I primi turisti potranno visitare la Grotta Verde già la prossima primavera. Concluse le indagini archeologiche e installata la passerella per il circuito ad anello, l’impresa si sta ora dedicando alla realizzazione del box esterno, primo presidio del gioiello carsico che si trova sul versante orientale di Capo Caccia, a breve distanza dalla più famosa Grotta di Nettuno. C’è voluto più tempo del previsto per il restyling a scopo turistico dell’antro, anche perché in determinati periodi gli operai hanno dovuto sospendere i lavori per rispettare il letargo della colonia dei pipistrelli che da sempre abita quelle cavità.

Il punto

«Siamo nella fase dei collaudi statici e la Grotta Verde dovrebbe essere operativa per aprile», annuncia il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù: «In settimana convocheremo una riunione operativa per fare il punto della situazione». L’impresa Simec di Olmedo, specializzata nel settore della carpenteria in ferro, ha costruito una pedana lunga circa 200 metri lineari che consentiràal pubblico di ammirare la vasta galleria ornata da grandi colonne e stalagmiti. Le concrezioni ricoperte di incrostazioni vegetali di colore verde sono la cifra del complesso carsico. Nel passato la grotta, chiamata anche “Dell’Altare”, era un rifugio per gli uomini preistorici come testimonia la presenza di graffiti, mentre dal neolitico antico all’era cristiana fu luogo di culto e sito funerario. L’impianto di illuminazione led è a bassa emissione termica, per minimizzare i consumi e per non causare cambiamenti nel microclima della grotta. Circa 850 mila euro di investimento per un sito che sarà gestito dal Parco di Porto Conte ed entrerà nel circuito dell’Ecomuseo.

La viabilità

Sarà indispensabile ripensare anche alla viabilità esterna. Le 200mila persone che ogni anno visitano la Grotta di Nettuno, non potranno che aumentare ora che anche la vicina Grotta Verde sarà accessibile. Una buona notizia per le casse dell’ente pubblico, ma un grosso problema a causa del traffico che si creerà verso il piazzale del belvedere di Capo Caccia. La strada, la provinciale 55, è troppo stretta e la piazzola per le auto poco capiente. Ecco perché il Parco sta cercando di mettere a punto una soluzione alternativa che prevede un’area di sosta con 250 stalli e l'utilizzo di bus elettrici diretti al piazzale della Grotta. Ci sono 700mila euro per dare gambe al primo lotto: 500 mila euro dalla Rete Metropolitana e ulteriori 200 mila euro dal Ministero per la Transizione Ecologica.

