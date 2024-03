Grotta Verde aperta a novembre 

Concluse le indagini archeologiche, la Grotta Verde si prepara ad accogliere le infrastrutture necessarie per la fruizione turistica. Da settembre scorso, infatti, e fino alla metà di novembre, l’antro che si apre sul versante orientale di Capo Caccia, è stato interessato da scavi coordinati dalla Soprintendenza. Dopodiché gli interventi sono stati sospesi per rispettare il letargo della colonia dei pipistrelli che da sempre abita quel gioiello carsico. Nel frattempo verranno realizzate le pedane modulari in acciaio inox che potranno essere posizionate da giugno a ottobre. L’impresa Simec di Olmedo sta costruendo una passerella di circa 200 metri lineari che servirà per il circuito ad anello che consentirà al pubblico di ammirare la vasta galleria ornata da grandi colonne e stalagmiti. Le concrezioni ricoperte di incrostazioni vegetali di colore verde sono la cifra del complesso carsico.

Nel passato la grotta, chiamata anche “Dell’Altare”, era un rifugio per gli uomini preistorici come testimonia la presenza di graffiti, mentre dal neolitico antico all’era cristiana fu luogo di culto e sito funerario. Delle indagini archeologiche, insieme alla Soprintendenza, se ne sta occupando la ditta Luciano Sini. L’impianto di illuminazione led sarà a bassa emissione termica, per minimizzare i consumi e per non causare cambiamenti nel microclima della grotta. Circa 850 mila euro di investimento. Entro novembre 2024 la Grotta Verde potrebbe essere pronta per accogliere i primi visitatori.

