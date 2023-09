Grotta Verde, al via i lavori 

Un gioiello carsico da sempre chiuso al pubblico e che nel settembre 2024 potrà finalmente accogliere i primi visitatori. La Grotta Verde, cavità che si trova sul versante orientale di Capo Caccia, a partire da lunedì sarà interessata da un intervento di valorizzazione a fini turistici. L’impresa Simec di Olmedo, specializzata nel settore della carpenteria in ferro, dovrà realizzare una passerella di circa 200 metri, due circuiti ad anello per consentire al pubblico di ammirare la vasta galleria ornata da grandi colonne e stalagmiti, fino ad arrivare al lago salmastro.

Le concrezioni ricoperte di incrostazioni vegetali di colore verde sono la cifra del complesso carsico. Nel passato la grotta, chiamata anche “Dell’Altare”, era un rifugio per gli uomini preistorici come testimonia la presenza di graffiti, mentre dal Neolitico antico all’era cristiana fu luogo di culto e sito funerario. Delle indagini archeologiche si occuperà la ditta Luciano Sini. «È un evento storico, – commenta il presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca – godiamo il frutto di stanziamenti che erano stati concessi nelle passate amministrazioni». Circa 850 mila euro provenienti dai Programmi Operativi Regionali. Tredici anni fa i lavori si erano arenati. Ora sembra sia la volta buona. Ieri mattina, nella sede di Casa Gioiosa, la firma del contratto con l’impresa. Insieme ai tecnici c’erano i vertici del Parco regionale, il sindaco Mario Conoci, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco e il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas.

Il programma

I lavori dureranno 365 giorni: già lunedì l’accantieramento, poi a metà ottobre lo stop imposto per salvaguardare la colonia di pipistrelli. L’impresa ne approfitterà per dedicarsi all’area esterna e per realizzare balaustre e passerelle. A giugno si potrà tornare all’interno per il rush finale. Il direttore del Parco, Mariano Mariani, ha annunciato che tutte le operazioni verranno portate avanti nel massimo rispetto, tenendo conto del benessere delle specie che popolano il sito. «Realizzeremo un docu-film – dice Mariani – che rimarrà negli archivi dell’Ente». Il sindaco Mario Conoci ha sottolineato anche i vantaggi economici per le casse del Parco: «Era doveroso inserire la Grotta nell’offerta turistica con una fruizione che sia rispettosa dell’ambiente delicatissimo in cui ci si trova».

