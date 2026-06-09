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Alghero.
09 giugno 2026 alle 02:26

Grotta Verde, 4mila ingressi a maggio

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È l’ultimo sito entrato nel circuito delle visite e già si conferma uno dei principali motori del turismo naturalistico di Alghero e del Parco di Porto Conte. La Grotta Verde dopo aver chiuso il 2025 con quasi 15mila ingressi registrati in quattro mesi, inaugura la nuova stagione con numeri in costante crescita: nel solo mese di maggio sono stati infatti superati i 4 mila visitatori. A trainare gli ingressi sono soprattutto italiani e residenti locali, che a maggio hanno raggiunto quota 794 presenze. Tra gli stranieri prevalgono i turisti tedeschi, seguiti da polacchi e francesi. Significative anche le presenze provenienti da Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca, mentre non mancano visitatori arrivati da Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan e persino Groenlandia. Registrati anche diversi ingressi dagli Stati Uniti. «Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che ci spinge a proseguire con determinazione nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area protetta», sottolinea il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù. Intanto procede il progetto della nuova area di sosta a Tramariglio. L’intervento consentirà di ridurre il traffico veicolare verso Capo Caccia grazie all’attivazione di un servizio navetta da Casa Gioiosa. (c.fi.)

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