Grotta San Giovanni punta a superare le 30mila presenze 

Ha totalizzato 30 mila accessi nel 2024 la grotta di San Giovanni ed il primo trimestre del 2025 fa già segnare un più 15 per cento di ingressi rispetto al precedente. Numeri che confortano i gestori del Consorzio Natura Viva Sardegna, reduci da un intenso mese di marzo nel quale la grotta è divenuta laboratorio di educazione ambientale ed appena rientrati dall’Agritravel Expò di Bergamo, fiera turistica nella quale il Consorzio (presente per la prima volta) si è occupato di promozione insieme a Parco Geominario, Cti, Cammino di Santa Barbara, Iglesias Servizi ed altre associazioni. «Alla fiera - dice il presidente del Consorzio Fiorenzo Casti - abbiamo avviato un discorso con l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu per creare percorsi maggiormente inclusivi nella grotta e favorire l’accesso autonomo a persone con varie tipologie di disabilità». Il sito sarà anche uno dei pochi protagonisti (insieme alla necropoli di Tuvixeddu ed ai siti di Paulilatino) del film “Milarepa”, sostenuto dalla Regione e finalizzato alla conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico sardo. «Abbiamo offerto - spiega il presiedente del Consorzio Fiorenzo Casti - tutto il nostro supporto durante le riprese. Per noi è stato un grande onore e si tratta anche di un’importante vetrina per la grotta di San Giovanni la quale, nonostante il nostro intenso lavoro di promozione, risulta ancora sconosciuta in larghe parti dell’isola». La prima proiezione di “Milarepa” è prevista il 19 giugno (probabilmente ad Iglesias). (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA