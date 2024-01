Grotta San Giovanni: «Impianto elettrico da rifare» 

Ha riscosso un ottimo successo il videomapping natalizio “Grotta magica” all’interno della grotta di San Giovanni, tanto da aver permesso di raddoppiare, rispetto al Natale 2022, presenze e accessi nel monumento naturale.

Un’iniziativa che il Consorzio Natura Viva Sardegna, gestore della grotta, intende ripetere ogni anno, arricchendola di volta in volta. Per poterlo fare, l’obsoleto impianto elettrico del compendio necessita di migliorie che si realizzeranno grazie alla convenzione a 3 siglata con il Comune e il parco Geominerario, il quale si è subito impegnato a stanziare 20 mila euro per consentire al Consorzio di compiere un’attenta verifica “As Built” sul voluminoso e datato sistema elettrico e sostituire lampade, quadri e sottoquadri non più efficienti. «Si tratta - osserva il presidente del consorzio Fiorenzo Casti - di un protocollo d’intesa importante per tutelare e valorizzare il nostro monumento naturale che sta incrementando notevolmente il volume degli accessi e delle presenze turistiche. I fondi del Geoparco ci permetteranno di intervenire subito sull’impianto elettrico contando di finire i lavori in vista dei tanti eventi del periodo pasquale».

La convenzione («che intendiamo rinnovare», chiosa la sindaca Isangela Mascia) ha la durata di un anno. Una collaborazione che si rafforza, dunque, quella tra Consorzio e parco Geominerario e che ha già visto le due realtà condividere lo stand in tutte le vetrine nazionali ed internazionali del settore nel 2023.

