Grotta San Giovanni fa il pieno di turisti 

Non sono passati nemmeno due anni eppure sembrano già lontanissimi quei cinque mesi di chiusura decretati dalla soprintendenza regionale tra novembre 2021 e aprile 2022 a causa della presenza nel sito di bagni mobili e di un punto ristoro reputati non consoni in una grotta naturale. A quella fase, la più critica nella gestione della grotta di San Giovanni Battista da parte del Consorzio Natura Viva Sardegna (convenzione ventennale siglata a fine 2018) è seguita una vera e propria rinascita per l’ipogeo domusnovese, monumento naturale tutelato (dal ’98) che detiene il primato di grotta carrozzabile più lunga al mondo con i suoi 852 metri di percorrenza lineare.

Il consorzio

«Siamo dovuti ripartire praticamente da zero - osserva Fiorenzo Casti, presidente di un consorzio che sforna 6 buste paga - ma grazie alla nostra tenacia, al lavoro e alle tante sinergie create, cominciamo finalmente a valorizzare come merita questo gioiello inestimabile». Già nel “disgraziato” 2022 gli accessi al sito sono stati comunque 12 mila e in questo 2023 sono già stati superati i 20 mila con una previsione tra i 25 e i 30 mila per fine anno con gli eventi programmati fino a Natale. Già dall’anno scorso la grotta ha iniziato a farsi conoscere oltre i confini nazionali con la partecipazione al congresso internazionale di speleologia (in Francia) e nel febbraio 2023 si è messa per la prima volta in vetrina alla Bit di Milano, la fiera turistica più importante d’Europa.

Eventi culturali

Il 2023 ha certificato anche il boom per gli eventi culturali quali le rassegne “AperiGrotta” e “Libro in Grotta”, le mostre fotografiche, le proiezioni di video, l’anteprima di “Narcao Blues” e gli eventi sold out del trittico “Experience summer cave” che si chiuderanno oggi con il trekking in notturna “Abramiusu” nel bosco del Marganai. Menzione a parte per le due tappe in grotta del festival corale internazionale “Al sole della Sardegna”, appena concluso: «Contate 220 persone nella prima tappa - spiega l’assessore al Turismo Davide Aru - la serata di chiusura c’erano 380 posti disponibili, tutti occupati. Bello vedere anche tanti disabili potersi godere i concerti: è l’unica grotta sarda a permetterlo». All’entusiasmo del pubblico si è unito anche quello dei tanti coristi presenti: «L’interprete del gruppo australiano ha usato l’espressione “senza parole” per riassumere il giudizio del gruppo», rivela Fiorenzo Casti. Anche i costi per l’utenza, ben calmierati, incidono nel successo: un residente paga un abbonamento annuale di 15 euro per accedere quando vuole (10 euro per under 18 e over 65), un non residente paga da 8 a 12 euro per la singola visita ma può fruire di varie soluzioni e pacchetti scontati. La maestosità, la piena accessibilità del sito, i tanti servizi (visite guidate, wi- fi, audioguide in 10 lingue, bici e veicoli a zero impatto) la continua scommessa sulla promozione e le sinergie create con le scuole, fanno pensare ad un futuro sempre più roseo per il simbolo di Domusnovas.

