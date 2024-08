Grotta di Nettuno, Forza Italia si muove: «Gestione pubblica» 

La gestione pubblica della Grotta di Nettuno è scaduta. Il rischio è che il sito turistico più visitato del territorio venga messo a gara e finisca in mano ai privati. L’allarme lo aveva già lanciato oltre un anno fa l’ex sindaco Marco Tedde che ieri ha investito del problema anche il neo parlamentare europeo Marco Falcone. Con Tedde altri esponenti politici algheresi: Giovanna Caria e Raffaele Salvatore. Durante l’incontro si è discusso dei temi dell’insularità e delle difficoltà create dall’applicazione della Direttiva Bolkestein, specialmente ai concessionari balneari, e i rischi connessi alla possibilità di messa a gara della Grotta di Nettuno. Falcone, Tedde e gli altri esponenti politici presenti, hanno condiviso un percorso tecnico giuridico che, partendo dalla costituzione di un gruppo di lavoro composto da costituzionalisti, economisti ed esperti in materie finanziarie, indichi alla Regione Sardegna i passi da fare per riempire di contenuti il vuoto principio di insularità previsto dall’articolo 119 della Costituzione e per affrontare con determinazione la materia delle concessioni balneari e il rischio che la Grotta di Nettuno venga messa a gara. È stata anche posta in evidenza la necessità di un pieno coinvolgimento della presidente della Regione Todde al fine di creare i presupposti di una piattaforma di iniziative comuni da adottare per intervenire presso Bruxelles a tutela delle imprese e delle famiglie sarde. I primi di settembre l’onorevole Falcone sarà nuovamente ad Alghero per proseguire il lavoro avviato.

RIPRODUZIONE RISERVATA