Grotta della Vipera, sabato gli appuntamenti rinviati dopo l’allerta meteo di San Valentino 

Saranno recuperati questo sabato gli appuntamenti “L’amore non muore mai” alla Grotta della Vipera e “Primavera della Cultura”. Le iniziativa erano stata rinviate a causa dell’allerta meteo nel giorno di San Valentino. Curati da Monumenti Cagliari e dalla cooperativa Sémata, sono finalizzati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico della città.Sabato mattina, a partire dalle 9, ci saranno le visita guidate per gli studenti del Meucci-Mattei alla Grotta della Vipera, all’Anfiteatro Romano e alla Cripta di Santa Restituta. Alle 18 il reading del poeta Claudio Moica.

RIPRODUZIONE RISERVATA