Grotta dei fiori, i turisti scoprono il parco 

C’è un piccolo paradiso alle porte di Carbonia che attira tanti visitatori stroniari: è il parco della Grotta dei fiori. Nel corso del 2025 ben 106 camperisti sono andati a far visita a questo piccolo gioiello, frutto dell’iniziativa di privati che tre anni fa hanno creato, abbellito e arricchito una porzione di campagna immediatamente dopo la frazione di Cannas di Sopra, all’inizio del sentiero asfaltato che conduce al borgo di Sirri. Il sodalizio, che alla presidenza vede l’ex consigliere comunale Amedeo Matteu e alla vice direzione Cinzia Mattana, aveva cominciato in sordina bonificando da cumuli di rifiuti abusivi un loro terreno che si estende su due colline della valle carsica del rio Cannas.

La grotta

La grotta di fiori per i geologi ha importanza straordinaria) grotta dei fiori. Ci sono 50 cavità più o meno grandi che hanno custodito tesori geologici, archeologici e minerari. Poi, con i nullaosta degli enti preposti, sono sorti il punto ristoro con i tavoli fra la fitta macchia mediterranea, un parco giochi, un piccolo zoo con oche, caprette, una colonia felina, un asinello (è in arrivo un pony), un campo da bocce, un piazzale dove far sostare per breve tempo i camper, il ponticello sul ruscello, un altro angolo ristoro alle pendici di un’altra collina, itinerari da trekking, una grotta per il raccoglimento religioso e un parcheggio. Non manca nulla.

I visitatori

«Non ci aspettavamo – sottolinea Amedeo Matteu – che grazie a internet, ai social e al passa parola venissero in un anno a farci visita oltre cento camperisti inizialmente attratti dall’importanza della grotta ma poi capaci di apprezzare quello che, con fatica, abbiamo creato tutto attorno». I dirigenti del sodalizio accompagnano i visitatori all’imbocco della grotta ma, nel rispetto delle norme, non possono condurre visite. Ma sarà la fase successiva: «Abbiamo deciso – precisa Cinzia Mattana – di frequentare corsi per diventare guide naturalistiche e integrare le numerose attività che già garantiamo». In città e nel territorio esistono parchi ben più attrezzati, ma la cifra di questo angolo di paradiso fai-da-te è la purezza: sta catturando visitatori non soltanto sulcitani nel momento in cui non è infrequente notare camper tedeschi, svizzeri, francesi, austriaci, sloveni, polacchi. «Una notorietà del genere ci lusinga e ci invoglia a migliorarci – conclude Matteu – chi viene qui ama la semplicità».

