Grotta al buio, turisti al palo 

L’entusiasmo tra i visitatori era contagioso. Le guide, come di consueto, erano pronte ad accoglierli per l’escursione in grotta. Mancava la corrente. Non proprio un dettaglio. Da martedì mattina Ulassai è prigioniera di un blackout elettrico che, fino a ieri sera, ha paralizzato anche l’attività turistica a Su Marmuri. Non sapendolo, frotte di turisti sono arrivate tra martedì e ieri all’ingresso del sito, tra le cavità più imponenti d’Europa, senza poter accedere a causa del disservizio. «Siamo stati abbandonati da chi gestisce il sevizio di energia elettrica», accusa Renato Loddo, responsabile della società Su Marmuri Bullicciu che gestisce le grotte, uno dei principali attrattori turistici dell’Isola.

Il caso

Il blackout idrico risale alle 9 di martedì. Da quel momento il paese di Ulassai è rimasto senza corrente fino a tarda sera, quando E-Distribuzione ha messo in funzione due gruppi elettrogeni che hanno rialimentato le utenze. Non la zona di Su Marmuri, rimasta completamente isolata. «Nessuno, nonostante ben tre segnalazioni al centralino dell’Enel, ci ha fornito un gruppo elettrogeno - dice Loddo, rincarando la dose - e quando ormai il patatrac era fatto abbiamo dovuto cercare noi un generatore, il cui noleggio ci costerà non meno di 500 euro. Ci siamo sentiti soli, soltanto il Comune ci ha dato supporto. Noi, intanto, abbiamo perso una settantina di visitatori. Solo ieri pomeriggio, grazie al generatore, abbiamo potuto riaprire ma è una situazione precaria».

Emergenza

Il guasto elettrico ha coinvolto la linea di media tensione. Il personale di E-Distribuzione è intervenuto in tempi strettissimi, ma il crac sulla linea elettrica è di portata importante. Tutte le utenze sono state alimentate al termine dell’installazione dei gruppi elettrogeni, tranne la cabina delle grotte, gestita direttamente dall’utente intestatario. Del caso si è interessata anche l’amministrazione comunale che ha inviato una nota a E-Distribuzione sollecitando il ripristino della fornitura. «Comprendiamo che un incidente può accadere - dichiara il vicesindaco, Luigi Deidda - ma questi disservizi si stanno verificando con sempre maggior frequenza e dunque chiediamo dei controlli approfonditi ed eventualmente interventi di potenziamento affinché la comunità non continui a subire disagi di questo tipo».

