«Grotta ai privati? Un rischio»  

«Senza la Grotta di Nettuno Alghero sarebbe persa». Andrea Delogu, presidente della Fondazione che gestisce, tra le altre cose, il complesso carsico che si apre sul versante occidentale del promontorio di Capo Caccia, non ha alcun dubbio: dal momento che l’antro rappresenta da sempre la maggiore industria turistica del territorio, se dovessero venire a mancare i suoi introiti, crollerebbe tutta la programmazione culturale, come un castello di carte. La direttiva Bolkestein getta pesanti ombre sul futuro della Grotta, il gioiello millenario preferito dai turisti in vacanza ad Alghero. La Regione aveva affidato il sito al Comune e quest’ultimo lo sta gestendo attraverso la sua Fondazione. Ogni anno aumentano i biglietti staccati: 227mila visitatori nel 2022, ventimila in più rispetto al 2019. Oltre due milioni e mezzo di euro di incassi.

Preoccupazione

«È il sito ambientale più visitato della Sardegna», conferma Delogu della Fondazione Alghero, «e il suo trend è in forte crescita». L’ente locale rischia di perdere la concessione del bene demaniale il prossimo 31 dicembre 2023, cioè tra pochi mesi. Nessuno ne aveva mai parlato prima. Lo ha ricordato invece l’ex sindaco Marco Tedde, dai banchi del Consiglio regionale, chiedendo al governatore Solinas di intervenire, insieme ai sindaci investiti dallo stesso problema. La Grotta di Nettuno, assieme alla vicina Grotta Verde di Alghero, non sono gli unici siti che potrebbero finire all’asta. Ci sono anche la Grotta del Bue Marino di Dorgali, quella di Su Palu di Urzulei o di Is Zuddas di Santadi, poi Su Marmuri di Ulassai e la Grotta del Fico di Baunei, solo per citarne alcune. «Senza l’antro di Nettuno non esisterebbero nemmeno i musei cittadini, – avverte Andrea Delogu – perché sono sempre in perdita. Attorno alla Grotta ruota tutta l’attività promozionale, gli eventi estivi, il Capodanno». Ma non è solo ed esclusivamente una questione di soldi.

Protezione

Da oltre duecento anni l’antro di Nettuno viene visitato da appassionati, geografi, principi e re e, da allora, niente è cambiato nei due chilometri e mezzo di concrezioni di vario tipo: stalattiti, stalagmiti, colate e colonne alte fino a nove metri. «Sotto la gestione pubblica è stata protetta – incalza il presidente della Fondazione Alghero – con ingressi contingentati, massimo 250 persone alla volta, senza contare che il Cnr sta studiando l’impatto che il turismo può avere su questo sito delicato. Un privato avrebbe le stesse attenzioni? Non credo proprio».

