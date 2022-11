Grosso solleva l’asticella 

«Il Cagliari è l’avversario top per la categoria. Ha delle individualità molto importanti e ci metterà sicuramente in difficoltà». L'allenatore del Frosinone Fabio Grosso ammette il valore dei rossoblù ma non si fa certamente intimorire: «Ci faremo trovare pronti e, a nostra volta, cercheremo di metterli in difficoltà».

Campione del mondo

Ex compagno di Fabio Liverani al Perugia (tre partite giocate insieme nella stagione 2001/2002 sotto la guida di Serse Cosmi), da calciatore l’attuale tecnico del Frosinone è poi arrivato fino al top militando in club di prima fascia e vincendo addirittura i Mondiali con la maglia della nazionale azzurra nel 2006. Oggi un bell'incrocio da allenatori: Grosso da primo della classe col suo Frosinone, e proprio contro il Cagliari festeggerà il traguardo delle 60 panchine. «Sono contento, l’ho sempre detto. Mi sto trovando bene a Frosinone, non sapevo delle 60 presenze in panchina, è davvero un bel numero», ha tenuto a precisare. «Mi auguro di poter fare questa sessantesima con un risultato bello perché è quello che desideriamo».

Non si cambia

Grosso si sbilancia anche in qualche anticipazione sulla squadra che manderà in campo: «Molto probabilmente sarà una formazione molto simile a quella che abbiamo presentato nell’ultima partita di campionato. Dietro», ha spiegato, «abbiamo tanti ragazzi che spingono e sono desiderosi di essere protagonisti».