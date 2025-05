Grosso ramo di una quercia secolare cade sulla Statale 126 

La secolare quercia perde uno dei rami più grossi, paura tanta, ma nessun ferito.

È successo ieri mattina, intorno alle 10,30, al km 80 della Statale 126, all’altezza di Arbus, quando il tronco primario del maestoso albero si è spezzato e uno dei due grossi “bracci” è caduto sulla carreggiata, invadendo totalmente la corsia in direzione Fluminimaggiore e Costa Verde.

Sul posto gli operai dell’Anas e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare pezzo per pezzo la grossa parte dell’albero venuto giù e liberare la corsia di marcia. Quel che resta della quercia non resterà lì, è malata e dovrà essere abbattuta il prima possibile. Visibile, sul tronco primario, lo squarcio da cui il ramo si è staccato. Il proprietario del terreno è stato avvisato. Trattandosi di una specie protetta, occorrerà seguire le operazioni in collaborazione con la Forestale. «Nella zona – dice l’assessora alla viabilità, Sara Vacca – sono tante le querce malate a causa di vari batteri, complice il periodo di siccità che li sta favorendo. Al fine di evitare che l’episodio si ripeta, sarà nostra cura avvisare i proprietari per un verifica approfondita. Un danno al verde e anche ai nostri produttori di sughero». ( s. r. )

