Grosso ramo cade davanti alla basilica 

Attimi di paura nel sagrato della basilica di Sant’Elena. Un grosso ramo è crollato dalla parte di via Marconi proprio dove ci sono le scale che portano alle strisce pedonali. Soltanto per fortuna in quel momento non passava nessuno e non ci sono stati danni né alle cose né alle persone.

Ieri mattina il tronco è stato portato via e la zona è stata messa in sicurezza. È probabile che la pianta fosse malata e che quindi, anche in assenza di vento, sia caduta.

Adesso i giardinieri verificheranno la stabilità di tutto l’albero per capire cosa sia necessario fare per preservare la sicurezza dei passanti. Purtroppo in questo periodo è stato necessario abbattere, per un motivo o per l’altro, diverse piante in diverse zone della città. È il caso ad esempio delle roverelle di via Della Musica, davanti alla chiesa di Santo Stefano. Attaccate da batteri e funghi che ne hanno decretato la morte, sono state buttate giù. Saranno sostituite con piante che riescono a sopravvivere meglio in ambito urbano. E al Poetto ha fatto la sua ricomparsa il punteruolo rosso che ha colpito il venti per cento delle 263 palme presenti e che finora erano riuscite a salvarsi grazie ai trattamenti portati avanti dalla Città metropolitana.

