Grosso pino crolla dietro la scuola 

È successo di nuovo e stavolta avrebbe potuto avere conseguenze gravissime: un grosso pino è precipitato nel cortile sul retro della scuola secondaria di primo grado Leonardo Alagon, in via Busachi. Solo un caso fortuito ha voluto che l’incidente si verificasse di notte e in un punto che in quel momento non era trafficato: ogni mattina sul quel tratto di marciapiede transitano centinaia di studenti che raggiungono a piedi gli istituti vicini. La zona è stata recintata e messa in sicurezza. Immediato il sopralluogo del Comune che parla «di evento improvviso e del tutto inatteso».

Il crollo

Il pesante tronco ha danneggiato l’ex casa del custode della scuola, mentre i rami hanno oltrepassato la recinzione e abbattuto un palo dell’Enel. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda e il direttore dell’esecuzione del contratto per le verifiche di stabilità degli alberi cittadini. «Nelle scorse settimane la ditta incaricata ha avviato il monitoraggio delle piante e la relativa schedatura – spiega l’esponente dell'esecutivo – Il pino in questione proprio pochi giorni fa era stato sottoposto ad analisi della stabilità e non presentava segni esteriori che indicassero un imminente cedimento». I tecnici fanno sapere che il ribaltamento della zolla, con la rottura netta di una grande radice «lascerebbe presupporre un eccessivo carico di punta sulla chioma – precisa l’assessora Zedda – Gli uffici preposti alla manutenzione e cura del verde urbano stanno svolgendo tutte le analisi per verificare se altre cause esterne possono avere contribuito alla caduta dell'albero, considerata anche la particolare posizione tra un fabbricato e la recinzione che lascia ipotizzare che in passato siano state troncate alcune radici». Nella mattinata di ieri intanto sono iniziate le operazioni di rimozione del legname, mentre i tecnici dell’Enel sono intervenuti per il ripristino dei cavi danneggiati.

L’allarme

Sulla questione è intervenuto il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna, già firmatario assieme alla minoranza, nel maggio scorso, di un’interpellanza sulla mancata verifica delle alberature. «I crolli avvenuti negli ultimi mesi ci preoccupano non poco - afferma - In particolare quest’ultimo, poiché avvenuto in condizioni meteorologiche normalissime e non eccezionali come vento o forte pioggia». Sanna aggiunge che «da oltre sei anni non c’è traccia di un monitoraggio, visivo e strumentale, della stabilità degli alberi. Il Comune ha la responsabilità politica di affrontare il tema con tutto l'impegno possibile». Non è chiaro se il peso dei volatili, che numerosissimi in queste ultime settimane hanno invaso la chioma dell’albero, abbia contribuito al cedimento delle radici. Di certo la presenza degli storni sta creando disagi in città. «Ieri mattina sono arrivati i nuovi dissuasori da installare all’esterno delle scuole» aggiunge l’assessora.

I casi

Quello di via Busachi è solo l’ultimo di una serie di episodi verificatisi nell’ultimo periodo: a maggio un grosso ramo era crollato su un’auto in sosta in via Carpaccio (anche in quel caso fortunatamente la strada era deserta e l’abitacolo vuoto); mentre pochi giorni più tardi l’allarme era scattato in via Bellini, in prossimità della scuola primaria. Il tronco di un olmo, probabilmente a causa delle forti piogge, era finito sull’asfalto intorno alle 8.30, orario di ingresso degli studenti. In molti punti della città la mancata potatura sta creando seri disagi: per avere conferma basta passare in piazza Roma dove i pesanti rami ormai arrivano quasi a sfiorare le auto in transito.

