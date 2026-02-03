VaiOnline
Cuglieri.
04 febbraio 2026 alle 00:42

Grosso masso si stacca dal costone roccioso, allarme 

Un grosso masso è caduto lunedì notte dal costone roccioso soprastante la strada Statale 292, all’uscita del centro abitato di Cuglieri in direzione Sennariolo. Il blocco di roccia di alcune tonnellate è franato dalla scarpata in località Riamuscas, dove prima c’era un vecchia cava: è ruzzolato lungo la parete finendo nel ciglio stradale, fermato provvidenzialmente da una recinzione metallica.

Uno smottamento causato probabilmente dalle recenti e abbondanti piogge, e solo per un caso fortuito non ha causato danni, fortunatamente nessuna auto transitava al momento della frana.

Immediato l'intervento della squadra tecnica di rocciatori dell’Anas che ha rimosso il blocco di pietra dal bordo stradale. Gli operai sono stati coadiuvati dalla Segnal strade, dai vigili del fuoco di Cuglieri e dall’ufficio tecnico del Comune. Dopo lo sgombero dai detriti l'area è stata messa in sicurezza, è monitorata costantemente per scongiurare altri eventuali cedimenti.

Proprio nelle vicinanze di Riamuscas, a fine dicembre 2020, si era verificato un altro distacco di rocce e terra che aveva invaso la strada, rimasta chiusa per qualche mese.

