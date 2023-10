Grosso ferito prima della gara Marsiglia-Lione 

Lancio di sassi sul pullman della squadra avversaria, ferito l’allenatore italiano Fabio Grosso, e partita rinviata. È successo ieri sera a Marsiglia dove era in programma la gara tra Olimpique Marsiglia, allenata da Gennaro Gattuso, e il Lione guidato da Fabio Grosso, ferito quando il pullman della squadra è stato oggetto di un fitto lancio di sassi e altri oggetti all’arrivo allo stadio di Marsiglia. Il finestrino anteriore destro del bus è stato spaccato e altri sono stati danneggiati. Grosso è stato medicato nell’infermeria dello stadio Velodrome. Secondo L’Equipe, colpito anche il suo vice, Raffaele Longo. Dopo il ferimento, la gara è stata rinviata.

In Premier, il Manchester City vince 3-0 all’Old Trafford il derby con il Manchester United. Determinante Erling Haaland, autore di una doppietta e di un assist per il gol di Phil Foden. Troppa differenza tra le due squadre. Prima della partita, l’Old Trafford ha reso omaggio a Bobby Charlton, morto la scorsa settimana, con uno striscione che recitava: “Il miglior calciatore inglese che il mondo abbia mai visto”. Momenti di commozione anche a Liverpool dove i Reds hanno dedicato la partita a Luis Diaz, i cui genitori sono stati rapiti in Colombia. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto per 3-0 il Nottingham Forest. L’Aston villa, con in campo Zaniolo, ha superato il Luton per 3-1.

