Grosso albero  pericolante 

Il grosso albero da giorni sembrava pericolosamente inclinato verso la strada. Così ieri mattina è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un verificare la situazione. La squadra del distaccamento di Cuglieri è subito intervenuta per i controlli. Il capo squadra ha effettuato tutte le verifiche necessarie accertando che l’albero non era più stabile ed era concreto il rischio di una caduta imminente sulla strada. Per evitare rischi, quindi, con il supporto dell'autoscala inviata dalla sede centrale del comando vigili del fuoco di Oristano, i pompieri hanno provveduto a tagliare l’albero e a mettere in sicurezza l’intera zona. Per consentire agli operatori di effettuare l’intervento senza problemi, l’area è stata delimitata.

