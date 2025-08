Grosse pigne finiscono sulle auto in sosta 

Dalla maestosa pianta di araucaria periodicamente piove qualche frutto. Ieri mattina in piazzetta Corrias si sono vissuti momenti di paura perché due grosse pigne sono cascate improvvisamente dall’alto finendo sopra due auto in sosta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la carrozzeria dei due veicoli però presenta evidenti i segni dell’impatto che è stato piuttosto violento perché le due pigne sono grandi e pesanti. Subito è stato chiesto l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori pericoli. Poco dopo gli operai della Oristano servizi, la società in house del Comune, sono intervenuti per rimuovere dalla pianta altre pigne in bilico che rischiavano di precipitare a terra.

Già qualche anno fa una pigna di circa tre chili era caduta da quella pianta e sfiorando una donna che passava a piedi nella piazza. L’episodio di ieri mattina ripropone il tema della sicurezza legato a una pianta ornamentale molto bella (diffusa nei centri abitati) che però andrebbe costantemente monitorata proprio per evitare problemi come quello di ieri mattina in piazzetta Corrias.

