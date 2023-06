Grosse buche e sterpaglie: solo promesse in via Brivanda 

Una strada dimenticata. Via Brivanda, a San Gavino, si presenta in condizioni disastrose: il suo rifacimento era stato annunciato in campagna elettorale ma sono state sistemate solo alcune plafoniere (non sufficienti a illuminare bene tutta la via) e non il manto stradale. I residenti aspettano da anni la strada comunale venga riqualificata. Lo rimarca Gianni Pinna, che ha un’azienda agricola posta alla fine dello sterrato: «Il passaggio in questa strada è pericolosissimo, mi sono rovinato la macchina passandoci: nessuno è mai intervenuto in questa via che costeggia le case e conduce a diverse aziende agricole».

I residenti hanno ormai perso le speranze, tra loro c’è Antonio Garau, pensionato: «Come cittadini paghiamo regolarmente le tasse senza aver ricevuto in cambio nemmeno una carriola di sabbia per le voragini della nostra strada. Anche quest’anno, come è successo in passato, stiamo provvedendo alla sistemazione della strada fin dove possiamo. Per il resto dormiremo anche questa estate con un occhio solo e attaccati al tubo dell’acqua, sempre in allerta per paura degli incendi che potrebbero divampare lungo la vecchia strada ferrata invasa dalle erbacce e dalla vegetazione». Oltre all’incubo degli incendi, il transito in questa strada risulta impossibile per i disabili in carrozzina o per le mamme con passeggino al seguito.

RIPRODUZIONE RISERVATA