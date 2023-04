Grossa perdita idrica: «Nessuno interviene» 

Una grossa perdita d’acqua in via dell’Agricoltura davanti ai depositi della De Vizia. Da due giorni il disservizio è stato segnalato ad Abbanoa. La denuncia è stata fatta propria dal consigliere comunale, Fabrizio Marcello. «Tanti metri cubi d’acqua vengono così persi. Mi è arrivata la segnalazione e spero che ci sia un intervento in tempi rapidi».

Marcello aggiunge: «Ricordo che nel 2020 nelle città capoluogo d’Italia sono andati persi 41 metri cubi di acqua al giorno per ogni chilometro di rete idrica, poco più di un terzo del totale. Lo mostra il rapporto Istat sull’acqua: sono 236 i litri per abitante erogati ogni giorno nelle reti di distribuzione dei capoluoghi di provincia o città metropolitana».

