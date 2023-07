In via San Fulgenzio, nei pressi della rotatoria con il grappolo d’uva, da qualche giorno c’è una perdita idrica che arriva fino all’incrocio con via dell’Argine. Dopo varie segnalazioni effettuate sia dai cittadini che dal Comune, Abbanoa risponde di aver «già incaricato l'impresa che si occupa delle riparazioni delle nostre reti su strada, per intervenire e riparare la perdita».

