Grossa perdita idrica in via Cammino Nuovo: il problema, segnalato, va avanti da un mese 

In via Cammino Nuovo le mura di Castello fanno acqua. I turisti scattano foto come se si trovassero di fronte ad una sorgente di montagna. In realtà si tratta, più banalmente, della solita perdita idrica urbana. Il problema si trascina da un mese e lungo la discesa gli scivoloni sono all’ordine del giorno perché a terra si è formata la mucillagine, mentre lungo la parete cresce il muschio.

«I nostri tecnici», comunica Abbanoa, «hanno già eseguito nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare se la perdita provenisse dalla rete pubblica che gestiamo oppure da una tubatura privata. Gli accertamenti con le apparecchiature che si utilizzano in questi casi, i geofoni, avevano dato esito negativo. La perdita, però, era meno consistente. Per cui saranno eseguite ulteriori verifiche».

Altre fuoriuscite d’acqua insistono da lungo tempo in via Bellini (San Benedetto), in via Belgrano (Fonsarda), in via Castiglione e via Gioia (Cep) mentre in via dell’Agricoltura angolo viale Elmas il problema è stato risolto. Falla arginata anche in via Piave (Sant'Avendrace). (p. l.)

