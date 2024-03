Grossa buca sull’asfalto dopo le piogge 

Peggiorano le condizioni del manto stradale in via Marconi. A seguito delle piogge degli ultimi giorni i piccoli cedimenti hanno originato una grossa buca che rende difficile il transito delle auto ma anche dei pedoni.

Per via del marciapiede molto stretto, chi si sposta a piedi è costretto infatti a passare in mezzo alla carreggiata rischiano di finire nella buca. Via Marconi, così come via Sicilia e via Cagliari, rientra nelle strade che erano state inserite nel primo lotto degli asfalti alla fine del 2021. Tutte e tre hanno dato segni di cedimento, con buche che si erano formate già l’anno scorso e che poi sono diventate sempre più profonde. A questo si aggiungono poi i lavori che sono stati portati avanti da alcune ditte esterne e dove, come nel caso di via Sicilia, non sono stati portati avanti i ripristini. E molti di questi lavori sono stati effettuati di recente anche in altre strade appena asfaltate e dove era stata già realizzata anche la segnaletica.

