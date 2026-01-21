«Groenlandia, c’è l’intesa» Trump annulla i nuovi dazi 

Davos. «Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la cornice di un futuro accordo sulla Groenlandia e, di fatto, sull’intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato. Sulla base di questa intesa non imporrò le tariffe che dovevano entrare in vigore il primo febbraio». Così Donald Trump su Truth, e dopo tanti post spiazzanti questo restituisce sollievo agli alleati europei e Nato. Poco dopo il presidente rispunta dal suo social per chiarire che sarà «un accordo infinito», nel senso che «durerà per sempre».

Il sollievo

Già dal palco del Forum di Davos il presidente Usa aveva dato un primo motivo di tirare il fiato a un’affollata platea di capi di Stato, miliardari e altri leader mondiali, che era ammutolita quando aveva cominciato a parlare dell’isola danese: «I won’t use force», aveva annunciato. Non userò la forza. È stata la frase chiave in un discorso fiume di 72 minuti. E aveva proseguito: «Probabilmente non otterremo nulla, a meno che io non decida di usare una forza eccessiva dove saremmo, francamente, inarrestabili. Ma non lo farò». Parole rassicuranti da parte del commander in chief, che finora non aveva escluso l’opzione militare minacciando uno scontro senza precedenti con la Nato e gli alleati europei. «Probabilmente questa è la dichiarazione più importante, perché la gente pensava che avrei usato la forza. Non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza. Tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono è un posto chiamato Groenlandia», ha spiegato, prima di definirla un «pezzo di ghiaccio» e quindi «non una grande richiesta».

Copenaghen «ingrata»

L’obiettivo però resta. Prima di annunciare l’incontro «molto proficuo» con Rutte, The Donald era tornato a chiedere «negoziati immediati» per discutere il trasferimento della proprietà dell’isola dalla Danimarca agli Stati Uniti e aveva minacciato gli alleati europei, pur senza nominare espressamente dazi o altre ritorsioni: «Avete una scelta. Potete dire sì, e ne saremo molto riconoscenti, oppure potete dire no ma ce lo ricorderemo». Poi il concetto, ribadito ancora una volta, che il controllo della Groenlandia è necessario per la sicurezza nazionale e internazionale e che solo gli Stati Uniti sono abbastanza forti da difendere l’isola da minacce esterne. Ma difenderla, ha spiegato, ha senso solo se gli Usa ne avranno la proprietà, e non semplicemente l’affitto. Quindi ha accusato Copenaghen di essere «ingrata», per non voler cedere la Groenlandia dopo che gli Usa hanno combattuto per salvarla, restituendola alla Danimarca dopo la seconda guerra mondiale.

Stoccate ai partner

«Sono felice di tornare qui a Davos per incontrare tanti amici e qualche nemico», aveva esordito il presidente americano, presentando il mondo come quasi interamente dipendente dagli Stati Uniti per la pace e la prosperità («senza di noi la maggior parte dei Paesi non funziona nemmeno») e alternando lodi e critiche al Vecchio continente: «Amo l’Europa ma non sta andando nella giusta direzione, alcuni luoghi sono francamente irriconoscibili», ha accusato, puntando il dito contro l’»immigrazione incontrollata» e la spinta verso le energie rinnovabili. Quindi ha ricordato di aver imposto dazi agli alleati perché hanno maltrattato gli Usa e, pur assicurando di essere «con la Nato al 100%», ha dubitato che Washington possa contare su di loro per la difesa reciproca, dimenticando che l’unica volta in cui è stato applicato l’art. 5 è stato quando gli europei andarono in aiuto degli Stati Uniti dopo l’11 Settembre. Il tycoon ha poi ironizzato sugli occhiali da sole a specchio indossati al Forum da Emmanuel Macron per un problema a un occhio, affermando che «ha giocato a fare il duro», infine ha messo nel mirino il premier di Ottawa Mark Carney che martedì aveva incassato un’ovazione (rara per gli standard di Davos) per aver ammonito su una possibile rottura del sistema globale guidato dagli Usa: «Il Canada vive grazie agli Stati Uniti. Ricordatelo, Mark, la prossima volta che fai delle dichiarazioni», ha detto, dandogli dell’ingrato. Intanto le forze armate canadesi avrebbero simulato per la prima volta in un secolo un’ipotetica invasione militare Usa del Paese.

Palazzo Chigi brinda

Il clima è cambiato dopo il post con l’annuncio dell’accordo. La prima a felicitarsi è stata Giorgia Meloni, tra i leader europei la più fredda all’idea di uno scontrocon gli Stati Uniti: «Accolgo con favore l’annuncio del Presidente Trump di sospendere l’imposizione dei dazi prevista per il 1° febbraio nei confronti di alcuni Stati europei. Come l’Italia ha sempre sostenuto, è fondamentale continuare a favorire il dialogo tra Nazioni alleate». Subito dopo, ecco Copenaghen: «La giornata si sta concludendo meglio di come è iniziata», ha detto il ministro Lars Lokke Rasmussen, sottolineando l'importanza di trovare una soluzione che rispetti il popolo della Groenlandia.

