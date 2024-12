Grillo vuole il simbolo  dei Cinquestelle  e un nuovo Movimento  

Beppe Grillo parla dopo giorni di silenzio, con un video ironico e battagliero. Il fondatore lascia intendere che sul contrassegno del M5s è pronto alla guerra legale. Invita l'attuale gruppo dirigente a «farsi un altro simbolo», ma non solo. Con la sua nota cripticità, il garante ribadisce l'impegno per dare al Movimento «un decorso altro e meraviglioso. Ho un'idea che vi svelerò, non finisce qui», è l'avvertimento contenuto nel messaggio atteso che gioca su un ossimoro: il funerale, da una parte, e l'Inno alla gioia dall'altra.

Grillo siede alla guida di un carro funebre e dentro ci mette il Movimento: «È stramorto, disintegrato da Giuseppe Conte». In sottofondo, però, suona la nona sinfonia di Beethoven. «Il M5s è compostabile, l'humus che c'è dentro non è morto e noi siamo qui», lasciando forse intendere che ha un nuovo progetto. Sullo sfondo c'è lo spettro di una scissione.

Per mosse e contromosse, bisognerà attendere il voto degli iscritti al M5s. Da domani a domenica si esprimeranno sull'eliminazione del ruolo del garante. Grillo mantiene l'ambiguità. «Andate a votare, sennò andate per funghi», dichiara richiamando lo slogan degli astensionisti a lui vicini.

«Questa comunità non si fa calpestare, non vuole andare per funghi», è la replica del presidente Conte. È un nuovo capitolo dello scontro frontale tra garante e presidente in corso da mesi. E, di certo, non l'ultimo. Grillo non risparmia l'invettiva. Definisce Conte «il mago di Oz», responsabile della distruzione dei valori pentastellati.

