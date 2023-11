«Grillo trasforma la sofferenza in farsa» 

Più show che comizio. I vertici del M5S provano a sminare gli accenti politici dell’intervista di Beppe Grillo da Fabio Fazio, con le battute su Giuseppe Conte scelto perché era «perfetto» visto che «parlava e si capiva poco», e quell’autocritica - «ho peggiorato questo Paese» - che non è suonata come un moto di orgoglio per l’eredità grillina.

«Massacrata due volte»

Conte dribbla le stilettate: «Grillo si è rivelato un mattatore, una grande performance, chapeau. Lui usa l’ironia, io ho autoironia, è stato divertente, mi sono messo a ridere». Ma a innescare le reazioni più dure è il passaggio che Grillo ha dedicato alla vicenda di suo figlio, a processo per stupro, attaccando Giulia Bongiorno, presidente leghista della commissione Giustizia del Senato e legale della ragazza che ha denunciato la violenza. Il Garante M5S l’accusa di fare «comizietti» davanti all’aula dove si celebrano processi a porte chiuse. Se da Conte arriva una presa di distanze indiretta («Ho un ruolo politico, penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso», Bongiorno è dura: «Una sofferenza trasformata in una farsa inserendola in uno show. La donna è stata massacrata due volte. Grillo vuole intimidirci? Vuole provare a mettere pressione al Tribunale?».

Movimento diviso

Prese di posizione anche dal Pd: «È l’ultimo a poter parlare di comizietti - ha detto la senatrice Valeria Valente - farebbe meglio a tacere sulla vicenda». E la deputata di Iv Maria Elena Boschi, riferendosi senza citarla alla vicenda della Banca Etruria: «Questo sistema di aggressione alle persone e alle famiglie è nato con lui e con il suo movimento». Dentro il Movimento lo show di Grillo (da due milioni e mezzo di spettatori) ha creato qualche fibrillazione. L’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo ha definito le parole del garante «una tonificante boccata d’ossigeno», aggiungendo una stoccata all'attuale leadership: «Riporta la mente ai bei tempi in cui l’intelligenza collettiva e la democrazia partecipativa venivano praticate e non meramente predicate». Elogi a Grillo anche dal deputato 5S Dario Carotenuto: «La sua energia e il suo entusiasmo sono sempre preziosi». I vertici del Movimento non sembrano comunque impensieriti: hanno sorvolato sulle critiche che anche in zona Casaleggio si sarebbero di nuovo levate su Conte, e hanno ricordato come il Movimento stia portando avanti in maniera compatta un percorso unitario su temi portanti, dalla contromanovra alla guerra. Resta la scadenza delle europee 2024, che sarà il test per tutti, una linea di confine determinante per le prospettive dei leader, specie di opposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA