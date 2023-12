Grillo ricoverato in ospedale da tre giorni 

Il fondatore del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo è ricoverato in ospedale a Cecina. Ma, secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di qualcosa di grave. Avrebbe comunque bisogno di ulteriori accertamenti e cure, e per questo non è stato ancora dimesso.

Grillo, 75 anni – che ha una casa a Marina di Bibbona, a pochi chilometri dall’ospedale – si è presentato al pronto soccorso domenica mattina, a causa di un malore. Preso in carico dai medici per analisi ed esami, poi per precauzione è stato trattenuto.

Lo show man era ricomparso di recente in tv alla trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio dopo un’assenza di nove anni dal piccolo schermo, e aveva scatenato numerose polemiche per il suo intervento a ruota libera, che aveva anche toccato l’indagine per stupro che riguarda il figlio e l’avvocata Giulia Bongiorno che difende la presunta vittima. Il garante del M5S poi, pochi giorni dopo, è stato ospite a Roma a un convegno sull’intelligenza artificiale pochi giorni dopo. Insieme a lui all’evento anche Giuseppe Conte. In programma per il nuovo anno c’è un altro impegno per Grillo: l’8 febbraio parlerà de L’Altrove - la religione da lui fondata - al teatro comunale di Lacedonia.

