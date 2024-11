Grillo non si arrende: sul garante del M5S il voto va ripetuto  

Il M5S tornerà alle urne. Giuseppe Conte ha deciso di non rispondere con le carte bollate alla richiesta di Beppe Grillo di ripetere il voto della Costituente e ha chiamato di nuovo gli iscritti a esprimersi: la consultazione sarà online, dal 5 all'8 dicembre. Lo spettro astensione c'è, ma Conte ha provato a scacciarlo: «Sono certo che la comunità risponderà, ha già dimostrato volontà di partecipazione».

Il garante e fondatore, invece, resta dietro le quinte. Per adesso non si è fatto vedere. Ha fatto parlare solo la posta certificata, avvalendosi di un diritto che gli è riconosciuto dalle regole del M5S, quello appunto di richiedere la ripetizione del voto sulle questioni statutarie. Gli iscritti dovranno esprimersi di nuovo sulla sopravvivenza della figura del garante, eliminata nel fine settimana, e sulla possibilità di cambiare simbolo.

Comunque vada, il logo dei Cinque stelle sembra destinato a restare un nodo. Anche nel caso in cui venisse confermata la scomparsa del garante, Grillo potrebbe continuare a rivendicare il diritto di usare il simbolo, con la possibilità di presentarlo alle elezioni. «Appartiene al Movimento - ha detto Conte -, non è di Grillo e nemmeno di Conte. Grillo è obbligato anche contrattualmente a non contestarlo».

Il presidente sa che difficilmente Grillo lascerà cadere la questione. «Ho chiuso l'epoca dell'avvocato - ha detto Conte -. Adesso i legulei e i cavilli giuridici li lasciamo al fondatore che predicava la democrazia» ma «vuol strozzare questa partecipazione e portare via il pallone, chiudere il campo di calcio, gli spogliatoi». La strategia dei fedeli al garante è puntare sull'astensione: il voto sarà valido solo se parteciperà la metà più uno degli 89 mila aventi diritto».

