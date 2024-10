Grillo: Movimento evaporato, rivendico il diritto di estinguerlo 

Beppe Grillo rilancia lo scontro con Giuseppe Conte e rivendica «il diritto all’estinzione» del M5S, che dice di non riconoscere più. Non ci stanno i parlamentari del Movimento, che rivendicano il loro impegno in adesione al progetto originario, e non ci sta soprattutto Giuseppe Conte, che rivendica la fase costituente da lui lanciata esattamente per permettere al M5S di essere la forza che dà al Paese uno sguardo lungo, sul futuro. Già in passato Grillo aveva parlato di «biodegradabilità» del M5S, ma immaginando che avrebbe realizzato i suoi programmi trasformando il Paese: «Quando i cittadini avranno gli strumenti per fare un referendum da casa, il movimento potrà anche sciogliersi». Il post scritto ieri sul suo blog è diversissimo, anche se parla ancora di un M5S «biodegradabile» e «compostabile». «Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle, con davanti il mago di Oz (cioè Conte-ndr) che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco. Quindi, va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia bella, simpatica, sincera, con scritto, Oz e i suoi 22 mandati può arrivare all'8%». E poi: «Lo sappiamo tutti, il movimento non c’è più è evaporato», «C’è tutto un mondo da ripensare e noi invece ribadiamo questa politica ormai stramorta». E mentre molti parlamentari dissentono ma ribadendo «gratitudine» o «affetto» per il fondatore, Vittoria Baldino sbotta: «Non può trattarci tutti come minus habens». Giuseppe Conte invece evita la polemica diretta, ma rivendica la realtà di un Movimento niente affatto evaporato, anche grazie alla costituente: «Ci siamo messi in discussione e ci stiamo rinnovando, riossigenando, e veramente siamo più attivi che mai».

