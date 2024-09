Grillo minaccia Conte di scomunica 

Il passaggio più velenoso Beppe Grillo lo ha lasciato nelle ultime righe di un intervento sul suo blog: nel caso in cui si metta mano a «elementi imprescindibili del M5S: il nome, il simbolo e la regola dei due mandati», non potrò che «esercitare i diritti che lo Statuto mi riconosce in qualità di Garante».

Visto che nella Costituente M5S si potrà discutere di tutto, Grillo lascia intendere di essere pronto per le carte bollate. E l’ex ministro Danilo Toninelli, che gli è vicino, sintetizza: «È già in corso una rottura. Il Movimento, oggi, è fatto da due partiti e Grillo l’ha palesato». Intanto i vertici del Movimento studiano il contrattacco: sui valori fondamentali e sull’interpretazione dello statuto, il garante può al massimo esercitare una “moral suasion”, ha spiegato il parlamentare Alfonso Colucci, coordinatore dell'area legale del M5S. E con accordi «contrattuali con il M5S coperti da riservatezza, Grillo ha espressamente rinunciato ad ogni contestazione relativa all’utilizzo del simbolo come modificato e come in futuro modificabile».

«Azzeccagarbugli»

Ma non è solo una questione di tribunali. «Ormai è chiaro come il sole - ha scritto Grillo - a ottobre vi troverete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il Movimento 5 Stelle. La prima è di una politica che nasce dal basso, e non da politici di professione, la seconda è quella di Giuseppe Conte. Ad oggi non mi sembra si stia compiendo un’opera di rinnovamento, ma un’opera di abbattimento». Parole che colpiscono i vertici M5S, visto che arrivano mentre si sta per concludere la prima fase della costituente, un momento di partecipazione con 15 mila contributi. Ma da Campo Marzio ricordano che il primo obiettivo è «tutelare l’unità della comunità» e andare avanti nella costituente. «Grillo non fa altro che ripetere in maniera ossessiva quello che aveva già detto - commenta un parlamentare M5S - con l’atteggiamento padronale di chi vuole perimetrare la discussione». Le vie legali? «Gli danno quell’immagine di azzeccagarbugli che voleva attribuire a Conte».

Il fondatore ha trascorso la due giorni romana nel suo solito albergo, in zona Fori Imperiali. Chi ha presidiato l’ingresso non ha notato un particolare via vai. Unico volto riconosciuto quello dell’ex senatore Elio Lannutti, espulso dal M5s nel 2021: «Ho trovato Grillo in forma, con Beppe siamo d’accordo», si è limitato a commentare uscendo dall’incontro. «Nel momento in cui impazza la polemica su un ministro, Gennaro Sangiuliano, che sta mettendo in imbarazzo il governo, cosa fa Beppe Grillo? Si prende la scena per processare Conte - ha detto all’Huffington Post il vicepresidente M5S, Riccardo Ricciardi - Non mi sembra un contributo straordinario al Movimento. Ci aspetteremmo da lui un sostegno, anche comunicativo, visto che ci sono dei contratti in essere».

