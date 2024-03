Si torna in aula oggi, dalle 11.30, e domani a Tempio per il processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo di cui sono accusati Ciro Grillo (figlio di Beppe) e tre suoi amici genovesi. Dopo le udienze in cui ha parlato la studentessa che li accusa, sarà la volta del padre della seconda ragazza, anch'essa presunta vittima per alcune foto a sfondo sessuale scattate dai quattro imputati mentre dormiva.