Griglie gruviera, danni a ruota 

Non sono solo i pescatori di Santa Giusta a voler capire cosa è accaduto lo scorso anno nella peschiera di Pesaria, dove 50 griglie sono risultate del tutto corrose a pochi mesi dall’installazione in acqua. Durante le festività natalizie i pescatori che gestiscono la laguna per conto della Regione hanno ricevuto la visita inattesa della finanza. Nei loro uffici però non era presente la documentazione inerente il lavoro di ristrutturazione della peschiera. Quel che evidentemente cercavano i militari delle fiamme gialle.

Verifiche in corso

Ecco perché poco dopo i finanzieri hanno bussato alle porte dell’Unione del Comuni dei Fenici, committente e responsabile dell’intervento di ristrutturazione. Sulle verifiche in corso parla Davide Dessì, sindaco di Siamaggiore e fino al 31 dicembre scorso presidente dell'Unione dei Comuni: «So solo che volevano informazioni sul progetto di risanamento della peschiera. E quindi a chi è stato affidato il lavoro, quanto è durato, quanto è costato e informazioni simili. Non so altro però. Si è occupato della vicenda l'Ufficio tecnico dell'Unione». Il responsabile amministrativo, Sandro Sarai, per il momento non intende rilasciare dichiarazioni.

La storia

Per i pescatori di Santa Giusta lo scorso anno doveva iniziare una nuova era. Peccato però che i lavori di ristrutturazione attesi da 30 anni ed eseguiti grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale, non abbiano hanno dato buoni frutti. I telai in ferro della struttura a pochi mesi dall’installazione hanno presentato enormi fori. Ma si sono usurate subito anche le griglie. Una danno non da poco che i pescatori avevano subito denunciato. Fin dalle prime settimane chiedevano perché stesse succedendo tutto questo, anche alla luce del fatto che l'acciaio, che doveva essere di ottima qualità, in certi punti si era letteralmente consumato.

L’analisi

L’Unione a giugno scorso aveva fatto analizzare il materiale in un centro specializzato di Modena. Era emerso che l'acciaio utilizzato era quello previsto dal capitolato d’appalto. «L’obiettivo era quello di capire il perché dopo pochi mesi dalla ristrutturazione della struttura circa 150 griglie sono già da buttare, ma soprattutto accertare la natura del materiale utilizzato - aveva spiegato sette mesi fa il responsabile Sarai - Questo è quello che a noi interessa come Ente». La storia però a quanto pare va avanti.

I pescatori

Per i pescatori un danno senza fine. «Siamo ancora in attesa di avere tutte le risposte ma soprattutto che qualcuno intervenga per risanare - spiega Emanuele Cossu, presidente del Consorzio Pesca - A febbraio faremo pulizie e saremo costretti a mettere mano alle griglie corrose. Saremo costretti a tappare i buchi per evitare di perdere il pesce. Qualcuna è stata già tolta dall'acqua. Chi vuole farsi un'idea può venire da noi».

