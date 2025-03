Griglie a pezzi, i pesci prendono il largo 

Il disastro è iniziato. I fori delle griglie, piazzate tra lo stagno e il mare aperto e che dovevano servire come sbarramento per non far scappare i pesci, hanno raggiunto ormai i dieci centimetri e il novellame, ma non solo, non resta imprigionato ma sta prendendo il largo. Per i pescatori di Santa Giusta l’inizio di un dramma.

Le griglie

Nella pescheria di Pesaria due anni fa appena, grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione che i pescatori hanno atteso per 30 anni, le griglie in acciaio non solo si sono usurate fin da subito, ma ora si stanno letteralmente consumando.

«Sta succedendo quello che temevamo - si sfoga Emanuele Cossu, presidente del Consorzio pesca che gestisce la laguna - Stiamo perdendo tutto. È da mesi che chiediamo un intervento per risolvere questo problema causato non si capisce da chi. Tutto questo è assurdo. L’intervento avrebbe dovuto aumentare la quantità di pesce e quindi il reddito, invece noi rischiamo di rimanere senza un soldo. Non bisogna dimenticare che sono stati spesi soldi pubblici, e che ci sono 150 griglie danneggiate, da buttare».

L'acciaio

L’Unione dei Fenici, l'Ente che aveva affidato i lavori, tempo fa aveva fatto analizzare l'acciaio da una ditta specializzata visto che il processo di corrosione è iniziato dopo pochi mesi dall’installazione in acqua. Era emerso che il materiale utilizzato però era quello previsto dal capitolato d’appalto. «A noi poco importa il risultato di queste analisi - va avanti Cossu - contano i fatti, ciò che abbiamo davanti». Durante le feste natalizie i pescatori avevano ricevuto anche la visita della Guardia di Finanza. Nei loro uffici però non era presente la documentazione inerente il lavoro di ristrutturazione della peschiera. E forse proprio per questo poco dopo i militari avevano raggiunto gli uffici dell’Unione dei Fenici.

I fori

Intanto da due giorni i pescatori di Santa Giusta stanno cercando di salvare il salvabile: «Stiamo levando le griglie dall'acqua per tappare con la plastica i fori più grandi - spiega ancora Cossu - Ma non è un lavoro facile. Per aggiustarne appena 5 eravamo in tanti e abbiamo impiegato una mattina». La rabbia ora è doppia, visto che a breve dovrebbero iniziare i lavori per la pulizia straordinaria degli stagni dell'Oristanese: «Del nostro problema però nessuno si fa carico - dice Marco Pili, vicepresidente del Consorzio - Nessuno ne parla. I soldi stanziati per le bonifiche degli stagni non verranno utilizzati per la sostituzione delle griglie. Questo è certo».

