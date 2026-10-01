Grigliata ad Asseminello 

Nuova seduta ieri pomeriggio per il Cagliari senza i sette nazionali e senza Deiola infortunato. Al termine dell’allenamento, Pisacane ha voluto organizzare un momento conviviale coinvolgendo l’intero staff tecnico, i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i magazzinieri e tutte le persone che lavorano quotidianamente al centro sportivo di Assemini con una grigliata di carne e verdura più pizza. Un’occasione per fare gruppo in vista della ripresa del campionato.

Oggi allenamento al mattino, nel pomeriggio la partenza per Madrid dove domani alle 14 è in programma l’amichevole con il Rayo Vallecano. In Spagna, dunque, le prove generali in vista della sfida con la Juventus alla ripresa del campionato, domenica 11. Da ieri, intanto, sono stati messi in vendita i biglietti per i possessori della membership “Islanders”. Dalle 10 di oggi la vendita è libera.

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