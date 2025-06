Griglia di scolo rotta: «È una trappola» 

Vegetazione alta, abbandono di rifiuti e soprattutto una grata di scolo rotta che crea pericolo. Questa è la situazione a Scala Sa Perda, nel territorio di Sestu. «Da tempo segnaliamo questi problemi, abbiamo sentito Anas e Comune senza grandi risultati; sembra quasi che non si capisca di chi è la competenza», racconta Emanuele Cabiddu.

«Il canale di scolo evidentemente è intasato, quando piove molto qui si allaga tutto. E i camion dei fornitori devono fare manovre assurde per evitare il buco nella grata, rischiando di investire qualcuno. Scala sa perda è un grande spazio davanti alla Corte del Sole e anche qui si trovano numerosi capannoni e attività commerciali, con un traffico soprattutto di clienti, fornitori. Per il Comune risponde Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico: «Abbiamo segnalato la situazione ai nostri uffici tecnici, in quanto le opere di urbanizzazione sono state cedute al Comune».

