Grig: «Grave degrado nell’intera area delle Saline» 

«Grave degrado ambientale alle Saline di Carloforte». Il Gruppo di intervento giuridico ha presentato una richiesta di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di provvedimenti a ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Regione, Comune di Carloforte, Ispra, Corpo Forestale e Can (Centro anticrimine natura) dei carabinieri.

«Ora le Saline si presentano con ampie aree in secca e buona parte delle specie avifaunistiche non si vedono più», scrive il Grig nella sua nota.

Per decenni le Saline sono state una delle principali attività di Carloforte, fino alla chiusura definitiva negli anni Novanta. Da qualche anno si è ripreso a parlare di questa importante area: la società Saline di Mare ha avviato l’iter per la concessione e ha presentato un progetto per la coltivazione. Nel 2020 la Regione ha dato parere positivo alla Valutazione d’impatto ambientale. In parallelo il Comune ha proceduto sulla riqualificazione dell’area, puntando sulla riqualificazione della villa del direttore. «Pur compatibile in linea teorica – scrive il Grig – l’attività saliniera proposta appare potenzialmente degradante per i rilevanti valori ambientali e naturalistici delle Saline e l’attuale situazione pare improntata al progressivo degrado ambientale».

