VaiOnline
Carloforte.
31 ottobre 2025 alle 00:15

Grig: «Grave degrado nell’intera area delle Saline» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Grave degrado ambientale alle Saline di Carloforte». Il Gruppo di intervento giuridico ha presentato una richiesta di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di provvedimenti a ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Regione, Comune di Carloforte, Ispra, Corpo Forestale e Can (Centro anticrimine natura) dei carabinieri.

«Ora le Saline si presentano con ampie aree in secca e buona parte delle specie avifaunistiche non si vedono più», scrive il Grig nella sua nota.

Per decenni le Saline sono state una delle principali attività di Carloforte, fino alla chiusura definitiva negli anni Novanta. Da qualche anno si è ripreso a parlare di questa importante area: la società Saline di Mare ha avviato l’iter per la concessione e ha presentato un progetto per la coltivazione. Nel 2020 la Regione ha dato parere positivo alla Valutazione d’impatto ambientale. In parallelo il Comune ha proceduto sulla riqualificazione dell’area, puntando sulla riqualificazione della villa del direttore. «Pur compatibile in linea teorica – scrive il Grig – l’attività saliniera proposta appare potenzialmente degradante per i rilevanti valori ambientali e naturalistici delle Saline e l’attuale situazione pare improntata al progressivo degrado ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 