Grig: bisogna salvaguardare cervi e daini 

«Crediamo sia giunto il momento di affrontare con serietà e buonsenso il problema dei cervi, daini e cinghiali che attraversano la Strada statale 195: la soluzione non è l’abbattimento selettivo ma bisogna fare in modo che questi animali abbiano cibo e acqua». Dopo l’ennesimo incidente provocato dall’attraversamento di un cervo sull’arteria sulcitana, il Gruppo d’intervento giuridico chiede alle istituzioni l’adozione di una serie di accorgimenti già adottati nel resto d’Europa per impedire che episodi simili si verifichino ancora.

«Purtroppo, non si tratta del primo incidente nel quale è stato coinvolto un animale selvatico in zona - spiega il presidente del Grig, Stefano Deliperi - solo nel 2023, soprattutto tra il chilometro 30 e il chilometro 42 della strada statale 195, i cervi o i daini uccisi sono stati 46. Gli ungulati lasciano la montagna a causa della fame e della sete, ciò nonostante, non risulta che siano state predisposte, né siano previste, recinzioni elettrificate a basso voltaggio, nonché zone in cui possano trovare cibo e piccole riserve idriche per evitare che questi animali scendano a valle».

Il Grig si dice inoltre contrario all’ipotesi dell’abbattimento selettivo degli ungulati. «Noi crediamo - conclude Deliperi - che possano essere utilizzati altri accorgimenti com’è stato fatto in tante parti d’Europa in casi simili: la creazione di erbai, la realizzazione di piccole riserve idriche in zone di bosco e macchia e il posizionamento di recinzioni nelle zone più a rischio possono dare risultati duraturi». (i. m.)

