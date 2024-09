Grifoni nei carnai da Sinnai al Gerrei 

I grifoni di Villasalto sembrano essersi ormai ben ambientati nel territorio del Gerrei. I rapaci liberati nei mesi scorsi dalla voliera di ambientamento realizzata dall’agenzia Forestas nel cantiere boschivo di Villasalto hanno iniziato da un po’ di tempo a frequentare oltre al carnaio centralizzato gestito direttamente dal personale dell’agenzia regionale, anche quelli attrezzati all’interno di alcune aziende zootecniche del territorio. Nei giorni scorsi sono stati avvistati prima quattro grifoni che banchettavano in un carnaio aziendale a Sinnai, poi se ne sono aggiunti altri cinque.

Questo risulta essere un passo fondamentale verso la stabilizzazione di questa specie in una zona dove mancava da decenni. Il progetto dei carnai, come da progetto Life under griffon wings, prevede «di mitigare la carenza alimentare, garantendo il rispetto delle esigenze ecologiche della specie, permettendo allo stesso tempo agli avvoltoi di fornire i servizi ecosistemici che da millenni hanno caratterizzato il loro rapporto mutualistico con l’uomo».

Per cinque anni «si terrà sotto controllo il funzionamento dei carnai aziendali in termini di carcasse rifornite, numero di avvoltoi che visitano il carnaio, e salubrità delle carcasse». In questo modo gli operatori del progetto potranno tenere sotto controllo se «le carcasse vengono effettivamente smaltite dal rapace». (s. m.)

