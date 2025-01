Grifoni Mannu, rifiuti davanti alla fontana 

Tornano le discariche nella piazzetta di Su Grifoni Mannu, tra le via La Marmora e Vittorio Emanuele. Questa volta non sono state abbandonate buste di rifiuti ma pezzi di armadio, lasciati nell’acciottolato a pochi passi dalla panchina.

Uno spazio ancora in attesa di un intervento di riqualificazione richiesto a gran voce dai residenti. Qualche tempo fa sembrava arrivata finalmente la volta buona con un ponteggio che era comparso sull’antica abitazione che si affaccia sulla piazzetta. Invece l’impalcatura era stata tolta dopo qualche tempo e non era stato fatto nessun lavoro. Tanto meno è stato portato avanti il restauro dell’antico rubinetto fuori uso da anni e dove restano ancora le antiche teste di leone che avrebbero bisogno di un intervento di recupero. Intanto sono state ritirate le buste che erano state abbandonate nel giardinetto in via Turati a pochi passi dal poliambulatorio Asl.

